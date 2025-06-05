İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda evler, binalar ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı, çok sayıda yaralı da bulunuyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evlere, binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısındaki Benna fırını yakınlarında bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Magraka beldesini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Asda bölgesi yakınlarında Roni Caddesi üzerindeki yerinden edilenlerin sığındığı çadıra insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Karara beldesinde Filistinlilere ait binalarını patlattığını kaydetti.

Ayrıca Han Yunus'un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, El-Beled, Satr el-Garbi, Ketibe ve 5. Cadde bölgeleri ile çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Keşku Caddesi üzerindeki bir evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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