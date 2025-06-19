İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırıda 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alarak 16 kişinin ölümüne ve yaklaşık 100 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 16 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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