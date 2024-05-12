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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında ölü ve yaralılar var

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Evlerin yıkıldığı ve çevredeki evlerin zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Zeytun Mahallesi'nde iki eve yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde 2 evi hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, evlerin yıkıldığı ve çevredeki evlerin zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta Gazze kentine ikinci kez saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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