Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 67 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu 67 Filistinli yaşamını yitirdi. Farklı hastanelere ulaşan cenaze sayıları detaylandırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 67 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail, sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybeden 34 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, el-Aksa Hastanesi'nin de gün içindeki saldırılarda ölen 9 kişinin cansız bedenini karşıladığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 11 kişiye ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Mehmet Sekmen müjdeyi verdi: Dev şampiyona yeniden Türkiye'de düzenlenecek

Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Dev şampiyona yeniden Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.