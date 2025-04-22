İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk, 11 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor, en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki çadırları hedef alması sonucu 2'si çocuk ve kadın, 5 kişi öldü.

Gazze kentinin batısındaki Bekir ailesinin evinin savaş uçaklarıyla hedef alınması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.