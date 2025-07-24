İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Sonucu 56 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 24'ü yardım bekleyenler olmak üzere en az 56 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım için toplanan vatandaşları topçu atışlarıyla hedef alması sonucu biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail'in bir evin yanı sıra diğer bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde de İsrail ordusunun yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusunun sivilleri hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde de İsrail ordusunun sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinde insani yardım almaya giden bir Filistinli kadın da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Han Yunus'ta yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 14 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.