İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti.

Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail'in kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını, hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiğini söyledi.