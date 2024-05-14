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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında ölü sayısı 40'a yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir eve düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Saldırıda çok sayıda kadın ve çocuk da hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir eve düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 3 katlı bir evi bombaladığı belirtildi.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından günün ağarmasıyla sivil arama kurtarma ekipleri enkazda aramalarını yoğunlaştırdı.

Çevredekilerin de ekiplere destek vermesiyle yerle bir olan binanın enkazından saldırıdan yaralı kurtulanların yanı sıra yaşamını yitirenlerin cenazeleri çıkarıldı.

Saldırıda ölenlerin sayısının 40'a yükseldiği, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İsrail saldırısında öldürülenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunduğu kaydedildi.

Refah'tan göç ettirilen Filistinliler, Nuseyrat'ta İsrail saldırısının hedefi oldu

Öte yandan yerel kaynaklar, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda hedef alınan 3 katlı evin Karaca ailesine ait olduğunu belirtti.

Evde Karaca ailesinin yanı sıra Gazze'nin başka bölgelerinden İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden olan Filistinliler de kalıyordu.

Saldırıya hedef alan evde İsrail'in uyarılarının ardından Refah'tan 3 gün önce ayrılarak Nuseyrat'taki Karaca ailesinin binasına sığınan Filistinli bir ailenin de olduğu aktarıldı. Refah'tan kaçarak Nuseyrat'a gelen Filistinli ailenin 8 üyesinin de saldırıda öldüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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