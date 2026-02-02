Haberler

İsrail'in Gazz'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi, sivilleri hedef alan saldırılarıyla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda kurulan bir taziye çadırının çevresini hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Halava Mülteci Kampı da İsrail ateşinin hedefi oldu. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatınıı kaybetti.

