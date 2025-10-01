Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları: 54 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren sürdürdüğü saldırılarda 54 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik hava ve kara saldırılarında, hayatını kaybedenlerin cenazeleri farklı hastanelere ulaştırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail, sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybeden 29 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, el-Aksa Hastanesi'nin de gün içindeki saldırılarda ölen 7 kişinin cansız bedenini karşıladığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 5 sivile ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.