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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları: 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda yaralı bulunuyor ve sivil savunma, acil durum operasyonlarının durma noktasına gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

GAZZE, 19 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Gazze Şeridi boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Sivil Savunma sözcüsü Mahmud Basal, güneydeki Han Yunus kentinde bir aileye ait konutu hedef alan İsrail hava saldırısında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir berber dükkanına düzenlenen hava saldırısında ise aralarında iki çocuk ve bir kadının da bulunduğu altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Basal, "Han Yunus'ta düzenlenen diğer saldırılarda sekiz kişi daha hayatını kaybederken, Refah kentinin güneyinde ise iki kişi öldü" dedi.

Kuzeyde ise Tel el-Zatar bölgesinde bir konuta düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Basal, Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı iki çadıra düzenlenen hava saldırısında da altı kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sivil Savunma yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in yardım ve yakıt girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle acil durum operasyonlarının önümüzdeki günlerde durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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