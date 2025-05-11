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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları 26 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları 26 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu alanlara düzenlediği hava saldırılarında 8 çocuk da dahil olmak üzere 26 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, ateşkesi bozan İsrail'in yeniden şiddet eylemlerine başlamasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların da hedef alındığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus, Deyr el-Belah, Gazze ve Refah kentlerinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar, evler ve araçlar, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırılarında aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 720 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 513 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 829'a, yaralıların sayısı da 119 bin 554'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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