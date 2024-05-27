İsrail'in Gazze Şeridi çevresine 4 roket atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerine 4 roket atıldığı ancak sirenlerin devreye girmediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "Gazze Şeridi'nin merkezinden Re'im Kibbutzu'na (Gazze Şeridi çevresine) doğru 4 roketin fırlatıldığı tespit edildi. Sirenler devreye girmedi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, roketlerden 3'ünün açık alana düştüğü, dördüncüsünün ise İsrail bölgelerine ulaşmadığı belirtilirken, sirenlerin neden devreye girmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nden Re'im Kibbutzu'na atılan roketleri şu ana kadar üstlenen olmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'i füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 286'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 635 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.