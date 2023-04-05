İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri aktif hale getirildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ön rapora göre Gazze sınır bölgesindeki açık alanlarda sirenlerin çalıştırıldığı, ayrıntıların incelenmekte olduğu aktarıldı.

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru iki roket fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, fırlatılan roketlerden birinin Gazze Şeridi topraklarına, diğer roketin ise sınır bölgesine düştüğü ifade edildi.

Ordu Radyosu ise, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin sınır çevresindeki yerleşim birimlerini ziyareti sırasında Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.