İsrail'in Gazze Saldırısında Sadece Minik Hamza Kurtuldu

İsrail'in Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir çadıra 4 Eylül'de düzenlediği hava saldırısından tek kurtulan, ölen annesinin karnından ameliyatla alınan Hamza er-Rubai bebek oldu.

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etme ve oradakileri güneye sürmeyi öngören "Gideon'un Savaş Arabaları 2" planı doğrultusunda saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılardan biri de 4 Eylül'de Şifa Hastanesi yakınlarında bir çadıra yönelikti.

Saldırı sonrasında ise Gazze'de her gün yaşanan bir aile trajedisi daha ortaya çıktı. Söz konusu aile bir yıl önce evlerinde saldırıya uğradı. O saldırıda, anne (Deyana er-Rubai) ve baba (Ömer er-Rubai) hayatta kalırken 5, 8 ve 10 yaşlarında 3 çocukları öldü. Aile daha sonra çadırda yaşamaya başladı.

Şifa Hastanesi yakınlarına düzenlenen saldırıda ise bu kez 9 aylık hamile anne Deyana ve eşi Ömer hayatını kaybetti. Annenin karnındaki fetüs ise başarılı bir ameliyatla alındı. Böylece 2 yıldır devam eden saldırılarda aileden geriye kalan tek kişi Hamza oldu. Ailesiz kalan talihsiz Hamza, Şifa Hastanesi'ne bağlı El-Hilu Hastanesinde tedavi görüyor.

Gazze'de hamile kadınlar çocuklarını göremeden ölüyor

Şifa Hastanesine bağlı El-Hilu Hastanesi Pediatri ve Yenidoğan Bölümü doktoru Ziyad Seyyid el-Mısri, Şifa Hastanesinden "bir annenin ağır yaralandığı, onun ve karnındaki bebeğin kurtarılması için acilen ameliyata alınması gerektiği" yönünde telefon aldıklarını, annenin ameliyat sırasında hayatını kaybettiğini, bebeği ise kurtardıklarını söyledi.

Doktor Mısri, bebeğin, annesinin kalbinin durmasından kaynaklanan bir solunum sıkıntısı sendromu yaşadığını ancak verdikleri oksijen desteğiyle şu an durumunun stabil olduğunu dile getirdi.

Daha önce de bu şekilde bebekleri kurtardıklarını kaydeden Mısri, "Bu ilk değil. Hamile kadınlar son aylarında bu tür saldırılara uğradıklarında genelde karşılaştığımız bir durum." dedi.

Baba büyük bir heyecanla beklediği oğlunu göremedi

Hamza adı verilen bebeğin babaannesi Mudellele er-Rubai (55), İsrail'in düzenlediği saldırıda oğlu Ömer ile hamileliğinin son haftasında olan gelinini kaybettiklerini ve buna çok üzüldüklerini dile getirdi.

Baba Ömer'in isteği o yönde olduğu için bebeğe Hamza ismini verdiklerini aktaran babaanne, ailenin ve minik bebeğin yaşadığı trajediyi şöyle anlattı:

"(Baba Ömer) Her gün eşine 'Ne zaman doğacak ne zaman oğlumuzun büyüdüğünü göreceğiz?' diyordu. Doğum için gün ve saatleri sayıyordu. Eşyalarını hazırlamışlardı. Ama oğlunun doğumunu göremedi. Aileden tek kurtulan Hamza oldu."

Minik Hamza yapayalnız kaldı

Babaanne Müdellele, İsrail'in 2 yıldır devam eden saldırılarında 2 oğlunu, onların eşlerini ve 6 torununu kaybettiğini aktardı.

Savaşın bitmesi ve eskiden olduğu gibi çocuklarla güven içinde yaşamayı istediklerini söyleyen babaanne, Hamza'nın yapayalnız kalışına üzüldüğünü şu cümlelerle ifade etti:

"Bu çocuğun günahı ne? Neden anne ve babasız kaldı? Dünyaya geldi ama ne anne gördü ne de baba. Babası da gitti, annesi de 3 kardeşi de. Hamza da yetim kaldı."

Yaşları ilerlemiş olsa da minik Hamza'ya halalarının bakacağını kaydeden babaanne Müdellele, "İnşallah Allah bize sağlık sıhhat verir de onu babası ve amcaları gibi yetiştiririz." ifadelerini kullandı.