Haber : İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze saldırısında ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli İbrahim Ebu Salah'ın naaşı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli İbrahim Ebu Salah'ın naaşı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Gazze'de düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Ebu Salah'ın naaşı Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun beldesindeki En-Nasr Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası belde kabristanlığında toprağa verildi.

Filistinli Ebu Salah'ın hayatını kaybetmesiyle İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos Cuma günü başlattığı 3 gün süren saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 46'ya çıkmış oldu.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

Beyt Hanun İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title