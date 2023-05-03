İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi
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İsrail savaş uçaklarının, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden Filistinli Haşil Mübarek (58) son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail savaş uçaklarının, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden Filistinli Haşil Mübarek (58) son yolculuğuna uğurlandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlenen cenaze törenine onlarca kişi katıldı.
Mübarek, kentteki Hasan el-Benna Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde başlattığı hava saldırısında Filistinli Haşil Mübarek'in hayatını kaybettiğini, 5 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştı.
Ne olmuştu?
İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.
Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.
Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı bildirilmişti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine dönüldüğü" kaydedilmişti.