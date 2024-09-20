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İsrail'in Gazze Saldırısında 3'ü Çocuk 13 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentinde sivillerin sığındığı binalara düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk toplam 13 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar, uluslararası toplumun gözü önünde devam ediyor.

- İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı binalara saldırı: 3'ü çocuk 13 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan 2 binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nde 350 gündür saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail ordusu bugün kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Güneydeki Refah kentine bağlı Mesbah bölgesinde sivillerin sığındığı 2 binaya düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Saldırısında 3'ü Çocuk 13 Sivil Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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