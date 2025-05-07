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İsrail'in Gazze Saldırısında 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısında 22 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği bombalı saldırıda 22 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılardan bazılarının durumu kritik, sağlık ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İsrail'in Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği saldırıda 22 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, dükkan ve iş yerinin yanı sıra çok sayıda Filistinlinin bulunduğu El-Vihda Caddesi üzerindeki Tayland restoranı ile Palmira kavşağına eş zamanlı saldırı düzenledi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye nakledilen yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu; can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filistinli aktivistler, İsrail'in saldırısını belgeleyen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Gazze'deki hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda gazeteci Yahya Subeyh'in de hayatını kaybettiği duyurmuştu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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