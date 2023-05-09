İsrail'in Gazze saldırısı, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırı protesto edildi.

El-Halil kentindeki Filistin Politeknik Üniversitesi ve Ramallah'taki Birzeit Üniversitesindeki öğrenciler, İsrail'in, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişiyi öldürdüğü ve 20 kişinin yaralandığı, hava saldırısına tepki gösterdi.

Cenin kentinin güneyindeki Arrabe beldesinde de saldırıda hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Tarık İzzeddin'e yas için geniş kapsamlı bir grev gerçekleştirildi.

Belde sakinlerinden olan ancak Gazze'ye sürgün edilen İzzeddin için yakınları, taziye evi açtı. Yüzlerce Filistinli de saldırıyı protesto amacıyla taziye evine yürüdü.

Göstericiler, eylemde Filistin bayrakları ile İzzeddin ve saldırıda hayatını kaybeden 2 çocuğunun fotoğraflarını taşıdı.

İsrail'in Gazze saldırısında 13 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de plastik mermiyle yaralanmıştı.