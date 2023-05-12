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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi

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- İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

- İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, can kaybı sayısı artıyor. İsrail dün akşam da saldırılar gerçekleştirirken, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar ise Al-Aksa Hastanesinde tedavi edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 31'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 26 yaşındaki Uday al-Louh ve 38 yaşında Alyan Abu Wadi olduğu aktarıldı.

Saldırılarda yaralanan sayısı ise 95 olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

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