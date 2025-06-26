İsrail'in Gazze Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 56 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 56 bin 259'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 103 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 219 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 259'a, yaralı sayısının da 132 bin 458'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 5 bin 936 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 bin 417 kişinin yaralandığı belirtildi.