İsrail'in Gazze Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 56 Bini Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 56 bin 259'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, yaralananların sayısının 132 bin 458 olduğunu bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 56 bin 259'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 103 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 219 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 259'a, yaralı sayısının da 132 bin 458'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 5 bin 936 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 bin 417 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
İBB soruşturmasında itirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından kritik iddia! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan'ı İstanbul'a getirdi
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz

Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.