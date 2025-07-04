İsrail'in Gazze Saldırılarında 375 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun son 3 günde Gazze'de düzenlediği saldırılarda 375 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 1500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazzeli ailelere yönelik katliamlarını artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun tansiyonu tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı, bombardımanlar ve "tahliye" emirleriyle Gazze'nin yüzde 15'lik bir kısmına sıkıştırdığı sivilleri ve aileleri öldürdüğü kaydedildi.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde barınma merkezleri, çadırlar, evler ve Filistinlilerin toplanma noktalarına yönelik saldırılar sonucu son 3 günde 375 kişinin hayatını kaybettiği, 1569 kişinin yaralandığı dile getirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlileri önce "tahliye" emirleriyle zorla göç ettirdiği sonra göçlerle kalabalıklaşan bu yerlerde hedef aldığına, böylece Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltıp halkı güneye sürmeye çalıştığına işaret edildi.

İsrail'in ayrıca, Gazze'de yeniden ateşkese varılması konusunun gündemde olduğu bir dönemde sivilleri şantaj aracı olarak ve müzakere masasında elini güçlendirmek maksadıyla kullandığı vurgulandı.

Açıklamada, bu suçlara bir son verilmesi, Gazze'deki sivillerin korunması ve uluslararası toplumun çifte standartlarıyla körüklenen cezasızlık halinin son bulması için harekete geçilmesi istendi.