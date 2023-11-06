İsrail'in Gazze saldırılarında 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görev yapan Filistinli Dr. Öğr. Üyesi Asmaa Younıs, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında babası ve kardeşi dahil ailesinden 21 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görev yapan Filistinli Dr. Öğr. Üyesi Asmaa Younıs, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında babası ve kardeşi dahil ailesinden 21 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

YYÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asmaa Younıs ve YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde doktora yapan eşi Muhammed Younıs, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan ailelerinin hayatından endişe duyuyor.

Cevdet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk sahibi anne Younıs, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda babası, kardeşi, yeğenleri, teyze ve amca çocukları olmak üzere ailesinde 20 kişiyi kaybetti.

Dün de kayınpederinin saldırılarda öldüğünü öğrenerek büyük bir acı yaşayan Younis, binlerce masumun öldüğü saldırıları düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Yaşananları televizyondan izleyen acılı aile, yakınlarını kaybettikleri saldırıların bir an önce sonlanması için dua ediyor.

Younıs, AA muhabirine, İsrail ordusunun Gazze'de cami, okul ve hastane demeden her tarafı bombaladığını ve başta çocuklar olmak üzere masum halkı katlettiğini söyledi.

Saldırıların biran önce durdurulmasını isteyen Younıs, "Burada hiç huzurlu ve mutlu değiliz. Çünkü ülkemde çocuklar, yaşlılar ölüyor. Ailem orada ateş altında, ben nasıl iyi olayım. Kalbim, aklım hep Gazze'de, tüm ailem orada. Anne ve kardeşlerim tehlike altında. Her dakika, her saniye gözüm telefonda. Acaba kim şehit olacak diye bekliyorum." dedi.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıdan sonra uzun süre ailesinden haber alamadığını anlatan Younıs, şunları kaydetti:

"Geçen hafta hem babam hem de kardeşim Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda şehit oldu. O gün cuma namazı sonrası beraber yemek yemişlerdi. Yaşlı babamın canı hurma çekmişti. Kardeşim ona hurma almak için çıkmıştı. Mahalle bombalandı. Tüm mahalle yok oldu. Günler sonra eniştemden gelen telefonla öğrendim. Şok oldum, çok üzüldüm. Sonra dua ettim, onlar artık şehit. Kayınpederim, teyzemin ailesi, yeğenlerim, amca çocukları olmak üzere 21 kişi şehit oldu. Kardeşim şehit düşmeden iki gün önce ses kaydı attı. Ekmek ve su bulamadığını söyledi. Yardım gitmiyor. İnternet ve elektrik olmadığı için sürekli konuşamıyoruz. Annem ve 5 kardeşim orada ve onlara ulaşamıyorum. Sadece televizyondan öğreniyoruz. Görümcemin yaralı olduğunu televizyondan gördüm. Tek isteğim annem ve 5 kardeşimi Türkiye'ye getirmek."

Muhammed Younıs da "Her şeyi televizyondan öğreniyoruz. Babam, 2 kardeşim şehit oldu. Bir kardeşim yaralı. Amcamın ailesinden 5 kişi şehit düştü. İnternet orada çekmiyor. Sadece televizyondan görüyoruz. Çok endişe ediyoruz. Uyuyamıyoruz, her dakika gözümüz telefon ve televizyonda. Onlar zor durumda. Sadece Türkiye ve birkaç ülke yardım ediyor." ifadelerini kullandı.