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İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Afyonkarahisar'a geldi

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İsrail'in Gazze saldırılarına tepki olarak Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından karşılanan yürüyüşçüler, belediyeye kadar yürüdü ve basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine geldi.

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından ilçe girişinde karşılanan 7 kişi, belediyeye kadar yürüdü.

Bu kişiler, belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrası meydanda kurulan çadırda geceyi geçirdi.

Yürüyüş yapanlar adına Hamdullah Ata, konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Sandıklı Denizli İsrail Hatay Gazze Politika Güncel Haberler

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