İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Afyonkarahisar'a geldi
İsrail'in Gazze saldırılarına tepki olarak Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından karşılanan yürüyüşçüler, belediyeye kadar yürüdü ve basın açıklaması yaptı.
İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine geldi.
Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Utku ve üyeleri tarafından ilçe girişinde karşılanan 7 kişi, belediyeye kadar yürüdü.
Bu kişiler, belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrası meydanda kurulan çadırda geceyi geçirdi.
Yürüyüş yapanlar adına Hamdullah Ata, konuşma yaptı.