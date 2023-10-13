İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor

İsrail-Filistin çatışması 7. gününe girerken, İsrail ordusunun Gazze'de neden olduğu sivil kayıplara karşı Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor.

İsrail- Filistin çatışması 7. gününe girerken, İsrail ordusunun Gazze'de neden olduğu sivil kayıplara karşı Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da çok sayıda geçiş kapısını kapalı tutarken, bölgedeki Filistin belde ve köylerinde giriş çıkışlara izin vermiyor.

Çok sayıda İsrail askeri geçiş noktası ve yol kapatmalar nedeniyle Batı Şeria küçük kantonlara bölündü, bölgedeki okullar, iş yerleri ve kamu kurumları da kapalı.

AA'ya konuşan bölge sakinleri, Gazze ile dayanışma amaçlı protestolarda İsrail askerlerinin gaz bombası ve plastik mermi yerine doğrudan gerçek mermiler kullandığını aktardı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.