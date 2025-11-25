Haberler

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonrası Tarihi Eserler Enkaz Altında Kalıyor

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonrası Tarihi Eserler Enkaz Altında Kalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda Miras İzleme Kurumu'na ait tarihi el yazması eserler ve belgeler zarar gördü. Kurumun genel müdürü Hanin el-Amassi, bir milletin kimliğini yok etmeye yönelik bu saldırılarda eserlerin kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yerle bir olan Miras İzleme Kurumu bünyesindeki Osmanlı dönemine kadar uzanan el yazması eserler ve tarihi belgeler kurtarılmayı bekliyor.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca uyguladığı politikalar yalnızca askeri kontrol ile sınırlı kalmadı ve "tarihsel varlığı silme, kimliği zayıflatma ve hafızayı parçalama" gibi amaçlar güttü.

Kurulduğundan beri "Filistinlilerin bu topraklarda aslında hiç var olmadığı" söylemini üretmeye ve yaymaya çalışan İsrail, bunun için mekanları yok etti, isimlerini İbranice'ye çevirdi ya da farklı amaçlarla kullandı. Filistin sembollerine, diline ve arşiv kayıtlarına saldırdı.

Gazze'de 2 yıl boyunca süren çok boyutlu "kıyım" da İsrail'in 77 yıldır uyguladığı bu politikanın gün yüzüne çıktığı bir sahne oldu. İsrail'in amacı "Filistinlilerin bu toprakların varisi olmadığı" anlatısını yaymak olarak değerlendiriliyor.

Gazze kentinde 9 katlı bir binada bulunan Miras İzleme Araştırma, Çalışma ve Yayın Kurumu da İsrail'in bir milletin kimliğini ve tarihini yok etme politikasından nasibini aldı. Kurum bünyesindeki nadir eserler bugün enkaz altında ve kurtarılmayı bekliyor.

Nadir eserler enkaz altında ve acınacak halde

Miras İzleme Kurumu Genel Müdürü Hanin el-Amassi, kurum bünyesindeki nadir eserlere ve bugünkü durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Kurum bünyesinde nadir koleksiyonlar ve 1948 öncesinde basılmış kitaplar olduğunu söyleyen Amassi, "Halihazırda bu kurum yıkılmış durumda. Bu ilk saldırı da değil. 2014'deki saldırılarda da hedef alındı ama yeniden ayağa kalktı. Ama bu savaşta ne insan kaldı, ne bina ne de tarih. Yazma eserler, belgeler, evraklar ve Osmanlı sicillerinden oluşan tam bir arşiv şu an enkaz altında ve içler acısı bir halde. Zararın ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Kurumun tarih, coğrafya, astronomi, siyaset ve edebiyat alanında yazma eserler ihtiva ettiğini kaydeden Amassi, Gazze tarihiyle ilgili en büyük ve en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen Osman Mustafa et-Tabba'ın yazdığı "Gazze Tarihi Üzerine Azizlerin Sunusu" isimli eseri buna örnek verdi.

Amassi, Miras İzleme Kurumu'nun elindeki eserlerin Osmanlının son döneminden başlamak üzere 1948'e kadar uzanan bir tarih skalasına sahip paha biçilemez eserler olduklarını dile getirdi.

İsrail kasıtlı olarak tarihi ve kültürel mirası yok etmeye çalışıyor

Amassi, İsrail'in kasıtlı olarak Gazze'deki tarihi eserleri ve arşiv altyapısını yıkarak Filistin halkının somut olan ve olmayan tarihini ve mirasını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Kurumun yıkılmasıyla birlikte bir tarihin enkaz altında kalışının doğuracağı sonuçlarla ilgili Amassi, şunları kaydetti:

"El yazması eserler ve kültürel miras her halkın kimliğini teşkil eder. Bunların yakılması ve yıkılmasıyla bir halkın kimliği, medeniyeti yıkılır. Bu halkın yüzlerce yıllık köklü bir geçmişi var. Şimdi nesiller arasında boşluk oluşacak.

Filistin'e ait köylerle ilgili Osmanlı dönemi ve 1948 öncesi dönem, sicil kayıtlarından silindi. Bunların elektronik ortama aktarılmış nüshaları da yok. Bu da araştırmalarda büyük bir boşluk oluşmasına ve kaynak eksikliği yaşanmasına neden olacak."

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 451.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.