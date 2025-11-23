Haberler

İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 69,756'ya Yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 69,756'ya ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son günlerde artan can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 339 kişinin öldüğü, 871 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 574 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 756'ya, yaralıların sayısının 170 bin 946'ya yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
