İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 64 Bin 368'e Ulaşıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 64 bin 368'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 68 ölü ve 362 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 828 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 50 bin 326 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 385'e, yaralananların sayısının da 17 bin 577'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 368'e, yaralıların sayısının 162 bin 367'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.???????

Son bir günde 6 kişi daha açlıktan öldü

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 135'i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldiği belirtildi.