İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 57 Bin 575'e Yükseldi

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 575'e ulaştı. Son 24 saatte 52 ölü ve 262 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 57 bin 575'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 52 ölü ve 262 yaralının getirildiği kaydedildi.

Hastaneye ulaşanlardan 8 ölünün ve en az 74 yaralının insani yardım almak için bekleyenler olduğu belirtildi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 838 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 575'e, yaralıların sayısının da 136 bin 879'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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