İsrail'in Gazze Saldırıları: Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları: Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Aksa'nın Sesi radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur'un da aralarında bulunduğu 216 gazeteci hayatını kaybetti. Uluslararası toplum, İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteciyi daha öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kasıtlı olarak hedef alması sonucu Aksa'nın Sesi radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur'un bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki gazetecilikle ilgili kuruluşlara Gazze'de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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