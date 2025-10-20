Haberler

İsrail'in Gazze Saldırıları Ateşkese Rağmen Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e ulaştı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 12'si enkaz altından çıkartılan 57 ölü ve 158 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkese rağmen son bir günde sivilleri hedef alan saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 216'ya, yaralıların sayısının 170 bin 361'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de son ateşkes mutabakatının yürürlüğe girdiğin günden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısının 80'e ulaştığı, yaralı sayısının 303'e çıktığı da paylaşılan açıklamada, ateşkesten sonra enkaz altından 426 naaşın çıkarıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Bahçeli talimat verdi! MHP 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerine başlıyor

Devlet Bahçeli talimat verdi! MHP yakında kapınızı çalabilir
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Hüseyin Yayman'dan CHP'li Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki

Başarır'ın o sözlerine sert tepki: Milletimiz ne mal olduğunuzu...
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti

Ölümün böylesi! Yaktığı otların arasında can verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.