İsrail'in Gazze Saldırıları Ateşkese Rağmen Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen sürdürdüğü saldırılarda 3'ü kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ikisi kadın 3 sivil hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

Kentin birçok yerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup vatandaş, İsrail ordusunun insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu.

Saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in Han Yunus kentinde sürdürdüğü topçu atışlarında da Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinin doğusunda da sivilleri hedef alan İsrail saldırısında birkaç kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında açtığı ateş sonucu Filistinli birkaç kişiyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.