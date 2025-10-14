Haberler

İsrail'in Gazze Saldırıları 67 Bin 913 Can Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 67 bin 913'e yükseldi. Gazze'deki sağlık otoriteleri, ateşkese rağmen devam eden saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısının da arttığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 44 artarak 67 bin 913'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38'i enkaz altından çıkartılan 44 ölü ve 24 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 913'e, yaralıların sayısının 170 bin 134'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu

Süper Lig ekibi deplasmana uçak bulamadı, trene binip gidecekler
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.