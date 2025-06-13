İsrail'in Gazze Saldırıları: 55.207 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sonucu olarak, sağlık yetkilileri en az 55.207 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

İSRAİL-GAZZE SINIRI, 13 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından yükselen dumanlar, 12 Haziran 2025.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 55.207 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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