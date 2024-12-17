İsrail'in Gazze Saldırıları: 52 Ölü, 203 Yaralı

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI, 17 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saat içerisinde Gazze'ye yönelik saldırılarında 52 kişi hayatını kaybetti, 203 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 45.028'e, yaralı sayısı ise 106.962'ye ulaştı.