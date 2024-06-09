Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kent merkezi ile Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde Filistinli sivillerin evlerini vurdu.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Filistinli "Kesab" ailesinin evinin hedef alındığı İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu'l Kas" ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısı sonrası hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini aktardı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
title