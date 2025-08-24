İsrail'in Gazze İşgal Planı Uluslararası Tehdit Oluşturuyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze kentini işgal planının eşi görülmemiş yeni bir insani felaketin habercisi olduğu vurguladı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentini işgal planı sert bir şekilde kınanarak, "Söz konusu işgal planı, 500 binden fazlası çocuk olmak üzere 1,3 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze kentinde ciddi bir tırmanış ve 100 binlerce sivil için doğrudan bir tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir işgal girişiminin, özellikle Gazze kenti ve kuzeydeki sağlık sisteminin planlı olarak tahrip edilmesi ve hastanelerin tam kapasiteyle çalışamaz hale gelmesi durumunda büyük bir savaş suçu teşkil edeceği, bu durumun da insani krizi derinleştireceği ve binlerce hayatı tehlikeye atacağı vurgulandı.

Bu tehditlerin, İsrail'in toplu katliam ve zorla göç ettirme niyetini ortaya koyduğuna dikkati çekilerek; uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm insan hakları kurumlarına "işgali engellemek, işlenen katliamı durdurmak, sivilleri korumak ve kentteki sağlık sisteminin işlevselliğini garanti altına almak için yasal ve uluslararası sorumlulukları gereği derhal harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının topraklarında büyük bir kararlılıkla direnmeye devam edeceği ve tüm bu suç politikalarının halkın iradesini kıramayacağı yinelendi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.