İsrail'in Gazze Hastanesi Saldırısında Tünel İddiaları Çürütüldü

İsrail'in Gazze Hastanesi Saldırısında Tünel İddiaları Çürütüldü
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Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Corey Scher, İsrail'in Gazze-Avrupa Hastanesi saldırısına ilişkin uydu görüntülerini analiz ederek Hamas'a ait tünel iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bu yapıların su tahliye hendeği olduğunu belirtti. Sky News de İsrail'in hedefinin hastane değil, yanındaki okul olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze-Avrupa Hastanesi saldırısıyla ilgili paylaştığı uydu görüntülerini inceleyen Oregon Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Corey Scher, İsrail'in öne sürdüğü yer altı "Hamas tünellerinin", su tahliye hendeği olduğunu belirtti.

Scher, İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta düzenlediği Gazze-Avrupa Hastanesi saldırısına ilişkin paylaştığı uydu görüntülerini İngiliz Sky News televizyonu için inceledi.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde, askeri ve çevresel zararları uydu görüntülerine dayanarak incelemelerde bulunan Scher, hastanenin altında Hamas'a ait yönetim ve komuta merkezi bulunduğunu iddia eden İsrail'in kanıtlarını yorumladı.

Görüntülerde İsrail ordusunun hastane altında tünel yapılarını gösteren iddialarını değerlendiren Scher, bunların su tahliyesi için açılmış hendekler olduğunu belirtti.

Scher, İsrail'in paylaştığı uydu görüntülerinde su akışına işaret eden desenlerin de yer aldığını vurguladı.

Sky News yaptığı kendi incelemesinde ise İsrail ordusunun paylaştığı uydu görüntülerindeki hedefin, hastane değil bitişiğindeki bir okul olduğunu ortaya koydu.

Görgü tanıkları ise yaptıkları açıklamada, okul binasının vurulmadığını ve hasar almadığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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