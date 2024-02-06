İsrail'in Gazze'deki suçları ve Kahramanmaraş depremleri Uşak'ta sergilendi

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremleri anlatan karelerden oluşan fotoğraf sergisi Uşak'ta açıldı.

Kanıt kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi ve depremlerin ardından bölgede çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde vatandaşlarla buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergilerin açılışına katılan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, fotoğrafları inceledi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Çakın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı olduğunu belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayan Çakın, "Kudüs bugün işgal altında. Bölgede çok ciddi anlamda soykırım söz konusu. Maalesef bütün dünya burada yaşanan büyük zulme gözlerini, kulaklarını kapatmış durumda. Bu konuda farkındalığı bizim muhakkak çok yüksek tutmamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Çünkü zulüm nerede olursa olsun karşısında durmak bu milletin en önemli özelliklerinden bir tanesi." dedi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergilerin Uşak'ta açılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Çakın, şöyle devam etti:

"Biz bugün hem 6 Şubat'taki deprem felaketinde yaşanan hadiseleri fotoğraflayan Anadolu Ajansının değerli çalışanlarının fotoğraflarını sergiliyoruz Uşak'ımızda. Hem de bir taraftan o insanlık dramı sırasında Anadolu Ajansının çekmiş olduğu ve İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına inşallah sebep olacak kanıtlar olan fotoğrafların da sergisini bugün açtık. Acılar ortak. Biz bu anlamda vatandaşlarımızın muhakkak bu sergilerimizi ziyaret etmesini arzu ediyoruz. Yan yana zaten. Ne depremin unutulmasını istiyoruz ne de Filistin'de yaşanan acıların, şiddetin. Bu güzel çalışmadan dolayı Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."

Sergiler, 12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.