İsrail'in Gazze'deki Su Politikası: Susuz Bırakma ve Zorunlu Göç Planları

İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı sistematik aç bırakma politikasının ardından şimdi de dünyaya açıkça duyurduğu "susuz bırakma" silahına başvurarak Filistinlileri zorla göç ettirme planını derinleştirmeyi hedefliyor.

İsrail ordusu, 22 aydır devam eden saldırıları sürecinde Gazze'deki su kuyularının çoğunu tahrip etti. Deniz suyu arıtma tesisini devre dışı bıraktı.

Bunun sonucunda Filistinliler, neredeyse tamamen Tel Aviv'in kontrolündeki "Mekorot" hattından gelen son derece sınırlı miktarda suya muhtaç hale getirildi.

Bu koşullar altında İsrail hükümeti, Gazze'nin kuzeyine akan su miktarını daha da azaltmayı planlıyor. Bu adımın, kenti boşaltmaya ve Filistinlileri zorla güneye göçe zorlamaya yönelik daha geniş işgal planının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda hükümet, güneydeki iki su hattını onarma planı yapıyor. Böylece Filistinlilerin su bulabilmek için güneye göç etmeleri teşvik edilecek. Bu plan, İsrail kamu yayın kuruluşu tarafından da duyurulmuştu.

Gazze'nin su altyapısı büyük ölçüde çökmüş durumda.

İsrail, geçen haftalarda kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik yeni bir plana daha onay verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da 20 Ağustos'ta onayladığı plana da "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verildi.

Bu plan, Gazze'nin topyekün işgali ve sakinlerinin zorla göç ettirilmesini içeriyor.

Susuz bırakma politikası

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının ardından kentin su altyapısının neredeyse tamamen çöktüğünü belirtti.

İsrail ordusunun 56 kuyuyu tamamen yok ettiğini, diğerlerinin ise yakıt sıkıntısı ve bakım yapılamaması nedeniyle çalışmadığını söyleyen Muhenna, şu bilgileri verdi:

"Gazze halkı, ihtiyacının yüzde 70'ini İsrail'in kontrolündeki Mekorot hattından, yüzde 30'unu ise kalan kuyulardan karşılıyor. Deniz suyu arıtma tesisi savaşın başında hizmet dışı kaldı. Saldırılar sonucunda kuyuların, pompa istasyonlarının ve arıtma tesislerinin yüzde 75'ten fazlası yok edildi. On binlerce metre uzunluğundaki su şebekeleri zarar gördü."

Muhenna, kişi başına düşen günlük su miktarının sadece 5 litreye kadar düştüğünü, oysa uluslararası standartların asgari 100 litre öngördüğünü vurgulayarak, "Bugün Gazze'de 1,2 milyon insan susuzlukla boğuşuyor. Bu, salgın hastalıkların ve yeni felaketlerin habercisi." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'yi "cehennemin kapılarını açmakla" tehdit ederek, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması halinde kente ağır saldırılar düzenleyeceklerini söylemişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze kentini işgal planının yaklaşık 1 milyon 200 bin insan için "ölüm emri ve zorunlu göç" anlamına geldiğini belirterek uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulunmuştu.

Kesintiler eşi görülmemiş bir insani felakete yol açar

Muhenna, Mekorot hattının sık sık devre dışı kaldığını, İsrail saldırılarının suyun akışını sürekli kesintiye uğrattığını belirterek, "Yeni bir kısıntı daha yaşanırsa Gazze'de kalan su kaynakları tamamen çöker. Bu, yüz binlerce aileyi en temel yaşam hakkından mahrum bırakır ve eşi görülmemiş bir insani felakete yol açar." diye konuştu.

Filistinli yetkili, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve Kızılhaç'a çağrıda bulunarak, "İsrail'in suyu bir savaş silahı olarak kullanmasına son verilmeli, saldırılar durdurulmalı, arıtma tesisleri onarılarak kuyulara yakıt sağlanmalı." dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunduğu Gazze'nin kademeli işgaline ilişkin planı kabul etmişti. Planın ilk aşamasında Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişi güneye göçe zorlanacak, ardından kent kuşatılarak mahallelerde askeri saldırlar yapılacak. İkinci aşamada ise orta kesimdeki mülteci kampları hedef alınacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 263 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 365 kişi de yaralandı.