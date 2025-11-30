İsrail'in Gazze'deki Soykırım Suçları ve Medya Propagandası

Uzmanlara göre İsrail 7 Ekimden sonra Gazze'de soykırım suçu işlememekle kalmadı aynı zamanda uluslararası medya ve dünya kamuoyunu etkilemek ve kendini haklı göstermek için bir propaganda savaşı yürüttü.

Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) işbirliğinde düzenlenen akademik konferansta, uluslararası medyanın Gazze savaşını ele alış biçimleri tartışıldı.

Cezayirli gazeteci Hatice Bengana'nın moderatörlüğünü yaptığı "Uluslararası Medya ve Gazze Savaşı: Söylem Biçimleri ve Anlatıların Çatışması" başlıklı oturuma, Cezayir Üniversitesi Bilgi ve İletişim Bilimleri bölümünden Prof. Necreddin Alayadi, Umman Sultan Kabus Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden Prof. Dr. Nureddin Miladi, ABD Austin Peay Üniversitesi İletişim bölümünden asistan Prof. Nader Dagher, Tunus Manuba Üniversite Beşeri Bilimler bölümünden Dr. Monia Abidi, Filistin El Halil Üniversitesi İngiliz Dili ve Çeviri Çalışmaları bölümünden Abdulkerim Haddad katıldı.

Cezayir Üniversitesi'nden Prof. Alayadi, oturumda yaptığı konuşmasında, "İsrail 7 Ekim sonrası Gazze'de sadece soykırım suçu işlemedi, aynı zamanda uluslararası medya ve dünya kamuoyunu etkilemek ve kendini haklı göstermek için bir propaganda savaşı yürüttü." dedi.

Tunus Manuba Üniversitesi'nden Dr. Abidi de uluslararası medyanın Gazze'de yaşananları doğru aktarma noktasında büyük bir imtihandan geçtiğine işaret ederek, "Gazze'de yaşananları doğru bir şekilde aktarmak uluslararası medya için büyük bir sınav oldu." dedi.

Dr. Abidi, "Batı medyasının Gazze'de yaşananlara soykırım demesi için açlığın bir silah olarak kullanılması, çocukların ve gazetecilerin öldürülmesi, hastanelere bombaların atılması bile yetmedi." diye konuştu.

İsrail, 7 Ekim sonrası "kendini savunma" propagandası oluşturmaya çalıştı

Austin Peay Üniversitesi'nden Prof. Dagher da, "Batı medyası İsrail'in kendini korumak için savaştığı propagandasına inanmak istedi." sözleriyle Batı medyasını eleştirdi.

Filistin El Halil Üniversitesi'nden Abdulkerim Haddad ise, 7 Ekim'in Filistin meselesini dünyanın gündemine yeniden taşıdığını belirterek, "Hiç şüphesiz 7 Ekim Filistin'i ve Gazze'yi dünyanın ana gündem konusu haline getirdi. Dünya ateşkes görüşmelerine odaklandı ancak bu görüşmeler sürerken bile Gazze'de soykırım yaşanıyordu." ifadelerini kullandı.