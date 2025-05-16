İsrail'in Gazze'deki son saldırılarından kurtulanlar yaşadıkları 'cehennem gecesi'ni anlattı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım devam ederken, bölgenin kuzeyinde, "en kanlı günlerden biri" yaşandı.

İsrail'in bölgede bugün düzenlediği şiddetli hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsviçre merkezli ve faaliyet alanı Orta Doğu ile Kuzey Afrika olan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi yayımladığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin sadece kuzeyinde 12 saatten kısa sürede, 115'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, Tel ez-Zater bölgesinde en az 10 evin, Beyt Lahiya'daki Selatin Mahallesi'nde de birçok evin, sakinlerinin üzerinde yıkıldığı ifade edildi.

Filistin Sivil Savunma kaynakları da Tel ez-Zater ve Cibaliya Mülteci Kampında en az 11 evin İsrail savaş uçakları tarafından yıkıldığını aktardı.

Yetkililer, hava saldırılarının siviller uyurken gerçekleştirildiğini, yoğun bombardıman ve devam eden saldırılar nedeniyle kurtarma ekiplerinin çoğu mağdura ulaşamadığını belirtti.

Yeryüzünde cehennem

İsrail'in son saldırılarından kurtulanlar, yaşadıkları yıkım anlarını anlattı.

Söz konusu kişilerden Ahmed Kaşkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Korkunç bir geceydi, adeta yeryüzünde cehennemi yaşadık. Alevler her yerden yükseliyor, patlamalar arka arkaya geliyordu. Sığındığımız ev bile bombardımanın hedefi oldu" ifadelerini kullandı.

"Dört çocuğuma ve eşime ne olduğunu bilmiyorum" diyen Kaşkış, evin enkazı altında kaldıklarını tahmin ediyor.

Gençlerden Mahmud Kilani ise "Büyük bir patlama sesiyle uyandık, evimiz başımızın üzerinde çöktü. Ailemi aradım ama kimseyi bulamadım. Ateş her şeyi yutuyordu, roket ve füzeler yağmur gibi yağıyordu" diye konuştu.

Ailesinden 3 kişiyi kaybeden Ummu Hasan Mesud ise "Bir kabus yaşadığımı sanıyordum ama gerçek çok daha kötüydü" diyerek, "Bir anda annemi, kardeşimi ve oğlumu kaybettim" ifadeleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Enkaz altından çıkarılanların cenazeleri is Tel ez-Zater'deki el-Avde Hastanesine art arda getiriliyor.

"Hayatımın son anlarıymış gibi hissettim"

Gazeteci Yusuf Faris de ailesiyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Faris, "Komşularımızın evi vuruldu, hepsi şehit oldu. Ardından biz merdivenlerin altındayken topçu ateşi evimize yöneldi" dedi.

İlk çıkış denemesinde ise insansız hava aracının (İHA) ateş açtığını belirten Faris, "İçeri geri döndük. Tüm yollar enkaz ve yangınla kaplıydı, top mermileri her yönden yağıyordu. Hayatımın son anları olduğunu hissettim ama bilinmeyen bir yan yoldan geçmeyi başardık ve kurtulduk" şeklinde konuştu.

"Gerçek bir katliam"

Tel ez-Zater'deki el-Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Salih de hastanenin çok sayıda yaralı ve ölü kabul ettiğini, bunların arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Salih, sivil savunma ekiplerinin, büyük yıkım altında kalan enkazlardan kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananlar gerçek bir katliamdı. Evler, içindeki sakinlerin başları üzerinde bombalandı. Hala enkaz altında onlarca mağdur bulunuyor." diye konuştu.

İsrail, Gazze'deki soykırım saldırılarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turuyla eş zamanlı olarak artırdı.

Trump'ın "Gazze halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor" açıklamasının ardından gerçekleşen bu katliamlar, İsrail ordusunun son üç gün içinde 378 Filistinliyi öldürmesiyle sonuçlandı. Bu sayı, önceki dört günün toplamında yaşanan yaklaşık 100 can kaybının yaklaşık 4 katı.

Bu kanlı artış, İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan yeni saldırı planı sonrası yaşandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 119'a, yaralıların sayısı da 120 bin 214'e yükseldi.