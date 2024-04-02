İsrail'in Gazze'deki saldırısında hayatını kaybeden yardım kuruluşu çalışanlarının kimlikleri paylaşıldı

İsrail'in Gazze'deki saldırısında hayatını kaybeden yardım kuruluşu çalışanlarından üç İngiliz vatandaşının kimlikleri paylaşıldı.

İngiltere medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırısında öldürülen Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı üç İngiliz vatandaşının kim olduklarına dair bilgiler yer aldı.

Hayatını kaybeden üç kişinin isimleri John Chapman, James Henderson ve James Kirby olarak açıklandı. Henderson'un 33 yaşında, Chapman'ın ise 57 yaşında olduğu kaydedildi.

Eski bir deniz kuvvetleri personeli olan Henderson'un 27 Mart'ta girdiği Gazze'den pazartesi günü ayrılmayı planladığı aktarıldı.

Chapman'ın da eski bir deniz kuvvetleri askeri olduğu, 57 yaşındaki yardım gönüllüsünün 22 Mart'ta Gazze'ye girdiği ve iki çocuğu bulunduğu kaydedildi.

Henderson ve Chapman'ın ülkenin güneybatısındaki Cornwall ve Dorset bölgelerinden olduğu bilgisi yer alırken Kirby'ye ilişkin detay ise henüz paylaşılmadı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Maalesef gece yaşanan trajik olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur. Bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." demişti.