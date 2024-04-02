YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

İsrail'in Gazze'deki saldırısında hayatını kaybeden yardım kuruluşu çalışanlarının kimlikleri paylaşıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki saldırısında hayatını kaybeden yardım kuruluşu çalışanlarından üç İngiliz vatandaşının kimlikleri paylaşıldı.

İngiltere medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırısında öldürülen Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı üç İngiliz vatandaşının kim olduklarına dair bilgiler yer aldı.

Hayatını kaybeden üç kişinin isimleri John Chapman, James Henderson ve James Kirby olarak açıklandı. Henderson'un 33 yaşında, Chapman'ın ise 57 yaşında olduğu kaydedildi.

Eski bir deniz kuvvetleri personeli olan Henderson'un 27 Mart'ta girdiği Gazze'den pazartesi günü ayrılmayı planladığı aktarıldı.

Chapman'ın da eski bir deniz kuvvetleri askeri olduğu, 57 yaşındaki yardım gönüllüsünün 22 Mart'ta Gazze'ye girdiği ve iki çocuğu bulunduğu kaydedildi.

Henderson ve Chapman'ın ülkenin güneybatısındaki Cornwall ve Dorset bölgelerinden olduğu bilgisi yer alırken Kirby'ye ilişkin detay ise henüz paylaşılmadı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Maalesef gece yaşanan trajik olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur. Bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." demişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Dünya Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Mersin'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Mersin Yerel Seçim sonuçları! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Hatay'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları! Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Eskişehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları! Mehmed: Fetihler Sultanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm neden yok? Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hatayspor'un golü neden iptal edildi? Pozisyon ofsyat mı, Muslera'ya faul mü var? Fenerbahçe Lig'den çekilecek mi, OYLAMA SONUCU ne? Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmayacak mı, Süper Kupa iptal mi? Ali Koç, Erden Timur'a ne dedi? Süper Kupa finaline çıkmamanın cezası ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title