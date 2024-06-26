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İsrail'in Gazze'deki saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kentinde bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail'in saldırısı sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, enkaza dönüşen evde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen haberde, saldırılarda kuzeydeki Gazze ile güneydeki Refah kentinde birçok evin yerle bir olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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