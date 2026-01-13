Haberler

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Han Yunus'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinli ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu.

GAZZE, 13 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal Xinhua'ya verdiği demeçte İsrail'in pazartesi günü Han Yunus'un güneyinde bir insansız hava aracıyla Filistinli bir gruba saldırı düzenlemesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerden birinin yakını olan Said El-Amur da morg önünde Xinhua'ya yaptığı açıklamada ateşkes ilan edilmesine rağmen topçu ve hava saldırılarının sürdüğünü, "her gün" ölüm ve yaralanma olaylarının yaşandığını söyledi.

Kaynaklar ve görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusuna iki hava saldırısı düzenlerken, topçu birlikleri Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Zırhlı araçların Han Yunus'un güneydoğusunda ateş açtığı da belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
