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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula ve eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil Savunma Sözcüsü, yaralılar için gerekli ekipmanın eksik olduğunu açıkladı.

GAZZE, 28 Kasım (Xinhua) -- Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula ve bir eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun yaşadığımız okula saldırması karşısında dehşete düştük. Yaralıları kurtarmak için derhal harekete geçtik ancak ekipman eksikliği nedeniyle onları kurtaramadık" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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