İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler Londra'da anıldı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Ulusal Gazeteciler Sendikasının Serbest Haberciler Kolu tarafından düzenlenen anma etkinliği, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın karşısında gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinde konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon, "Gerçekler, savaşların ilk kurbanı oluyor. Uluslararası hukuka göre gazeteciler, siviller gibi korunmalı. Ancak savaş suçlarını işleyenler, gazetecileri durdurmakla, sistematik olarak basın kuruluşlarını yok etmekle ve gazetecileri hedef almakla ilgileniyor." dedi.

Gazetecilerin dünyaya Gazze'deki gerçekleri anlattığı için hedef alındığını söyleyen Burgon, "100 gazetecinin öldürülmesi, 100 tanığın öldürülmesi demek. Gazze'de gördüğümüz de bu." diye konuştu.

Milletvekilleri olarak savaş suçlarına ilişkin delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine sunacaklarını anlatan Burgon, "Bir yerde bir gazeteciye düzenlenen saldırı, herhangi bir yerdeki gazeteciye ve gazeteciliğe saldırı gibidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de görev yapan gazetecilerin yüzde 11"i öldürüldü

Etkinlikte, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson'ın mesajı da okundu. Dawson mesajında, Gazze'deki gazetecilerin yüzde 11'inin öldürüldüğünü kaydetti.

Bu sayının öldürülen sivil nüfusun oranıyla karşılaştırıldığında 6 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Dawson, bölgedeki tüm gazetecilerin evlerini kaybettiğini vurguladı.

Dawson mesajında, " İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaşanan olağanüstü insani krize rağmen yabancı gazetecilerin bölgeye girmesini engelliyor." ifadesini kullandı.

IFJ'nin bölgedeki gazetecilere ekipman desteği sağladığını kaydeden Dawson, Gazze'de açılacak iki dayanışma merkeziyle bölgedeki gazetecilere çalışma ortamı desteği sağlayacaklarını belirtti.

Gazetecilerin hedef alınması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail aleyhine iki başvuru yaptıklarını da hatırlatan Dawson, "Katliamların acilen durmasını istiyoruz. Gazze'de ve tüm dünyada gazetecilerin görevlerini öldürülme riskiyle karşı karşıya kalmadan yapmalarının sağlanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Muntasır ve diğer Filistinli gazeteciler dünyaya soykırımı göstermenin bedelini kanıyla ödedi"

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasıyla bölgeye giderek görev yapan cerrah Gassan Ebu Sitte, konuşmasında İsrail saldırılarında öldürülen Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf'tan söz etti.

Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Ebu Sitte, Şifa Hastanesinde görev yaptıkları sırada İsrail dronlarının hastaneye yaklaşan herkesi hedef aldığını anlattı.

Es-Savvaf'ın hayatını riske atarak yaşananları haberleştirmek için hastaneye geldiğini kaydeden Ebu Sitte, "Muntasır birkaç günde bir, aniden ortaya çıkar, hayatını riske atarak hastaların ve hastanenin hikayesini, şahit olduğumuz ancak İsrail'in saklamaya çalıştığı katliamı dünyaya anlatırdı." diye konuştu.

Ebu Sitte, es-Savvaf'ın öldürülen diğer gazeteciler gibi İsrail'in yapay zekayı kullanarak belirlediği hedefler arasında yer aldığını ifade ederek, "Muntasır ve diğer Filistinli gazeteciler, dünyaya soykırımı göstermenin bedelini kanlarıyla ödedi." dedi.

ABD ve Fransa gibi ülkelerdeki üniversitelerde yapılan Gazze'ye destek eylemlerine işaret eden Ebu Sitte, "Bir nesil, ana akım medyaya inancını yitirdi ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan gazetecilerle kendi kaynaklarını buldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden gazeteciler için mumlar yakıldı.