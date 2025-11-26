Haberler

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında İşkence İhlalleri Artıyor

İsrailli insan hakları örgütleri, BM'ye sundukları raporda, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında İsrail'in Filistinlilere yönelik işkencelerini artırdığını ve hapiste 94 Filistinlinin işkence sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrailli insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler'e (BM), Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca saldırılar düzenleyen İsrail'in bu süreçte Filistinlilere yönelik işkenceyi ciddi ölçüde arttırdığını ve 94 Filistinlinin hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, BM İşkenceye Karşı Komite'ye (CAT) sunulan raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana BM İşkenceye Karşı Sözleşme'ye yönelik ihlallerini daha da sıklaştırdığı belirtildi.

İşgal altında tuttuğu bölgelerdeki Filistinliler ile İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan İsrail'in gözaltından hapse atmaya kadar tüm süreçlerde işkenceye başvurduğunu ortaya koyan raporda, "Üst düzey yetkililer bu ihlalleri onaylarken idari ve yargı mekanizmaları müdahale etmiyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in uyguladığı sistematik işkenceler neticesinde Gazze'de saldırılar sonrası kayıtlara geçen ölüm vakasının 94 olduğu ve onlarca Filistinlinin kalıcı olarak sakat kaldığı bildirildi.

İsrail, alıkoyduğu Filistinlilere her aşamada işkence uyguluyor

Filistinlilerin askeri hapishanelerde son derece zor koşullar altında tutulduğuna dikkat çekilen raporda, "Tutuklular uzun süre açık hava bölmelerinde tutuldu, sert hava şartlarına maruz kaldı ve 24 saat boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı kaldı. Günün büyük bir bölümünde dizleri üzerinde durmaya zorlandı ve yerde yatmaya mecbur edildi." ifadelerine yer verildi.

Kötü hijyen koşullarında tıbbi ihtiyaçları karşılanmaksızın tutulan ve sürekli kötü muameleye maruz kalan Filistinliler, rapora göre, tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için alt bezi kullanmaya zorlanıyor.

Filistinlilerin ölecek seviyeye kadar aç bırakıldığına işaret edilen raporda, "günlük sadece yaklaşık bin kalorilik yemek verildiği" bildirildi.

İsrail askeri hapishanelerinde kalan Filistinlilerin anlattıklarının "her aşamada şiddetli istismara" işaret ettiğine değinilen raporda, Filistinlilerin köpek saldırısına maruz bırakıldığı, üzerlerine kaynar su döküldüğü, zincirlendiği, uzun süre aşırı derecede sesli müziğe maruz bırakıldığı ve birtakım nesnelerle "tecavüze uğradığı" kaydedildi.

İsrail askerleri ve cezaevi yetkililerinin işkenceleri arasında alıkonan Filistinlilere yönelik "işemek, aç bırakmak gibi sistematik istismar politikaları" uygulandığı belirtildi.

Raporda, sorgu sırasında işkenceye uğradığı yönünde şikayette bulunan Filistinlilerin sayısının son yirmi yılda 66 olduğu ancak Gazze Şeridi'ne saldırılarla bu sayının son iki yılda 238'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistinlileri süresiz alıkoyuyor

İsrail'in Filistinlileri alıkoymasını uluslararası hukuka aykırı yerel yasal çerçevelere dayandırarak meşrulaştırmaya çalıştığı vurgulandı.

Rapora göre, uluslararası hukukta karşılığı olmamasına rağmen İsrail, alıkoyduğu Filistinlileri yargılamadan uzun süreler boyunca tutmak için "yasa dışı savaşçılar" sınıflandırmasına başvuruyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'den 4 binden fazla Filistinliyi "yasa dışı savaşçılar" olduğu bahanesiyle alıkoydu. İsrail, alıkoyduğu söz konusu Filistinlileri, "savaş esirlerine" dahi tanınan haklardan mahrum bırakırken yargılamadan uzun süreler boyunca alıkoyuyor.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırıları öncesi suç işleyebileceği bahanesiyle "idari tutuklu" olarak bin 100 Filistinliyi hapishanelerinde tutuyordu. İsrail'in "idari tutuklu" olarak alıkoyduğu Filistinli sayısının Eylül 2025 itibarıyla 3 bin 500 olduğu bildirildi.

Filistinlilerin ortalama "idari tutukluluk" süresinin Gazze Şeridi'ne saldırılarla birlikte iki katına çıktığı da rapora yansıdı.

Filistinlilerin askeri hapishanelerde son derece zor koşullar altında tutulduğuna işaret edilen raporda, "Tutuklular, uzun süreler boyunca açık hava bölmelerinde tutularak sert hava şartlarına maruz kalırken gün boyu kelepçeli ve gözleri bağlı kaldı. Günün büyük bir bölümünde dizleri üzerinde durmaya zorlanan Filistinliler yerde yatmaya mecbur edildi." İfadelerine yer verildi.

İsrailli insan hakları örgütleri Adalah, HaMoked, İnsan Hakları için İsrailli Doktorlar, İsrail'de İşkenceye Karşı Kamu Komitesi, Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler'in ortaklaşa hazırladığı rapor BM'ye geçen ay sunuldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
