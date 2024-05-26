Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 18 Filistinli öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 15 gündür devam eden kara saldırılarında Gazze'nin Cibaliya beldesi ve çevresinde en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. Evler yıkıldı ve ateşe verildi. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli evlerinden ayrılarak sığınma merkezlerine gitti.

İsrail ordusunun 15 gündür kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve çevresinde en az 18 Filistinli öldü; onlarca ev yıkıldı ve ateşe verildi.

İsrail askerleri, Cibaliya beldesi ve çevre bölgelerde 12 Mayıs'ta başladıkları kara saldırılarını 15. gününde de sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçaklarının Cibaliya bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ve yaralananlar, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in "Hulle" ailesinin evine düzenlediği saldırıda da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri, yerle bir olan evin enkazında hayatta kalan veya kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yine Cibaliya'da İHH tarafından yaptırılmış Necmeddin Erbakan Okulu'nun çevresinde bir eve düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail sivillerin yaşadığı evleri hedef alıyor

Bölgede düzenlenen saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli evlerinden ayrılarak sığınma merkezlerine gitti.

Askerler, Cibaliya'da çok sayıda evi havaya uçurdu. Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin saldırılar sonucu bölgeye ulaşımının zor olması nedeniyle ölü sayısı henüz belirlenemiyor.

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinlinin evini de kasıtlı olarak ateşe verdi.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine, İsrail ordusunun kara saldırılarına başlamasından bu yana sivillerin yaşadığı evleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniey Hagari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, askerlerin esir alındığına ilişkin açıklamanın doğru olmadığını iddia etmişti.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve civar bölgelerde kara saldırıları başlatmıştı. İsrail ordusunun, 15 Mayıs'ta güçlü direnişle karşı karşıya kalmasının ardından ise bu kara operasyonunun genişletildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

 Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

 İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

Bakmadan Geçme

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir?
İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title